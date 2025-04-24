Про нього мріяв кожен в СРСР: легендарний годинник Montana продають за привабливу суму

Завдяки універсальному розміру годинник пасуватиме як чоловікам, так і жінкам

Montana — це культовий радянський електронний годинник 1980-х років, який став справжнім символом епохи завдяки своїм характерним поліфонічним мелодіям і ретро-дизайну. На українському онлайн-ринку з'явився такий лот.

Відповідне оголошення розмістили на сторінці в Facebook. Автор допису зауважив, що це оригінальна версія, що сьогодні зустрічається вкрай рідко.

Модель годинника досить впізнавана: підсвітка, будильник, секундомір і набір вбудованих мелодій. Відмінний зовнішній вигляд та чудово збережений стан лише підкреслюють винятковість Montana. Є незначні сліди на задній кришці — це результат некоректного відкриття для заміни батарейки. Втім, годинник виглядає добре й усі функції працюють бездоганно.

Цифровий дисплей — у характерних чорному, синьому та червоному кольорах. Корпус виготовлений із поєднання металу та міцного пластику. Кнопки на боковій панелі дають змогу точно налаштовувати всі параметри. Годинник оснащено оригінальним браслетом, який також зберігся у чудовому стані.

Розміри наручного ретро-годинника: 37х40 мм, батарейка — нова, високоякісна швейцарська. У комплетацію входить оригінальна коробка з подушечкою для зберігання.

За таку оригінальну річ автор оголошення просить 4 100 грн.

Цей аксесуар — не лише засіб визначення часу, а й цінний колекційний об'єкт для поціновувачів ретроелектроніки та естетики минулого. Завдяки універсальному розміру годинник пасуватиме як чоловікам, так і жінкам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в продажу з’явився колекційний кортик радянської епохи — справжній раритет, який може стати цінною окрасою для збирачів історичної холодної зброї або поціновувачів артефактів минулого.