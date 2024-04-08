Як українці в Німеччині можуть обміняти або відновити водійські права: перелік документів

Нещодавно там відкрилася для цього третя локація

Із початком повномасштабного вторгнення Росії до України багато українців вимушені були стати переселенцями в багатьох країнах Європи. Однією з таких є Німеччина, де перебуває достатня кількість українців, які мають водійське посвідчення.

Так, на офіційному сайті КМДА з'явилася інформація щодо того, як українські водії можуть отримати адміністративні послуги за кордоном. Щодо Німеччини, то від 28 березня запрацював центр ДП "Документ" у Мюнхені.

Зазначається, що це третя локація в Німеччині, де українці можуть обміняти наявні чи відновити втрачені або викрадені посвідчення водія. Надання послуг здійснюється за адресою: Dachauer Str. 122, 80637 München, від понеділка до суботи з 09:00 до 18:00 в порядку живої черги.

Які документи для цього потрібні

Обслуговування громадян відбувається в мобільних програмно-технічних комплексах – спеціально облаштованих мікроавтобусах білого кольору із символікою "Паспортний сервіс". Вони можуть прийняти до 200 громадян протягом робочого дня.

Для обміну та відновлення посвідчення водія необхідно підготувати такий пакет документів:

паспорт громадянина України із зазначеним у ньому зареєстрованим місцем проживання (якщо паспорт у форматі ID-картки без наявних відомостей про реєстрацію місця проживання, то разом надається витяг про реєстрацію місця проживання особи) або закордонний паспорт;

ідентифікаційний номер;

документ, що підтверджує зміну особистих даних (наприклад, свідоцтво про реєстрацію шлюбу тощо) – у разі зміни персональних даних;

медична довідка (на період воєнного стану не обов’язкова).

Так, створена заявка на обмін чи відновлення документа надсилається в Україну до сервісного центру МВС, де її опрацьовують адміністратори, і в разі схвалення, замовник отримує готове посвідчення водія. Послуга з обміну та відновлення посвідчення водія для українців за кордоном доступна ще у 12 центрах ДП "Документ" у 7 європейських країнах: Польщі, Чехії, Словаччині, Німеччині, Італії, Іспанії та Туреччині.

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