Андрій Матюха і його фонд: підтримка медицини, культури та українського суспільства

Організація за короткий період встигла реалізувати низку проєктів у медичній та культурній сферах

В умовах тривалого повномасштабного протистояння роль бізнесу у підтримці суспільства суттєво зросла. Все частіше великі компанії та окремі підприємці стають рушіями важливих змін. Один із яскравих прикладів такої участі — Фонд Андрія Валерійовича Матюхи. Організація за короткий період встигла реалізувати низку проєктів у медичній та культурній сферах, які мають не лише символічне, а й практичне значення.

Погляд на благодійність: як Фонд Андрія Матюхи підходить до допомоги

Фонд працює з чітким розумінням, що допомога має бути не спонтанною, а системною. Кожен проєкт — це відповідь на реальні потреби. Основна мета — досягати конкретного результату, який має безпосередній вплив на якість життя громадян. При цьому важливим залишається не лише функціональний аспект допомоги, а й її символічне наповнення: у часі викликів суспільству потрібні не лише ресурси, а й підтримка цінностей, які об’єднують.

Допомога лікарні "Охматдит": новітнє обладнання для точних операцій

Одним з найважливіших проєктів останнього року стала передача сучасної хірургічної системи Thompson Національній дитячій лікарні "Охматдит". Ініціатива була реалізована у співпраці з організацією Good Donations. Завдяки злагодженим зусиллям обладнання надійшло у відділення термінової хірургії, де воно дозволяє проводити операції з мінімальним травмуванням тканин і максимальною точністю.

Good Donations разом з фондом Андрія Валерійовича Матюхи придбав для "Охматдиту" хірургічне обладнання — систему Thompson, яка дозволяє лікарям працювати точніше, швидше та безпечніше. Загальна вартість проєкту склала 2,22 мільйона гривень. Це не одноразова акція, а частина більш широкої стратегії підтримки дитячої медицини.

Матюха Андрій Валерійович підкреслив головну мету ініціативи:

"Ми хочемо, щоб українські діти лікувалися на рівні з найкращими клініками світу. І ми зробимо для цього все можливе".

Що забезпечує система Thompson:

точну фіксацію інструментів у зоні оперативного втручання;

зменшення ризиків травмування тканин;

скорочення тривалості операцій і перебування пацієнтів під наркозом;

поліпшену логістику роботи медичної бригади.

За оцінками медиків, обладнання дозволить щороку покращити якість понад 300 операцій. Це — реальний внесок у збереження дитячих життів.

Проєкт ORIGAMI for UKRAINE — культурний символ підтримки

Фонд Андрія Матюхи розглядає благодійність не лише як матеріальну підтримку, а як спосіб впливати на настрій суспільства. Саме тому серед реалізованих ініціатив з’являються й культурні проєкти, які несуть емоційний сенс і мають терапевтичний ефект для українців. Один із таких проєктів — ORIGAMI for UKRAINE, презентований на фасаді Музею історії Києва навесні.

Понад п’ять тисяч орігамі-птахів стали не просто прикрасою міського простору, а знаком сили, єдності та турботи. У межах проєкту проводився збір коштів на закупівлю обладнання для Київського центру відновного лікування.

Одним з ключових партнерів ініціативи ORIGAMI for UKRAINE виступив Фонд Андрія Матюхи, який системно підтримує ініціативи, що формують простір довіри, сили та єдності.

"Ми підтримуємо не лише матеріальні ініціативи. Культура — це теж інструмент допомоги. Такі проєкти, як ORIGAMI for UKRAINE, надихають і створюють зв’язок між людьми", — зазначили представники фонду.

До створення інсталяції долучилися діти з Палацу молоді. Їх участь надала проєкту емоційної щирості й справжньої глибини.

Андрій Валерійович Матюха наголосив на важливості культурних символів у воєнний час:

"У час, коли країна виборює свободу, такі знаки, як птахи орігамі, мають величезне значення. Вони не лише прикрашають — вони промовляють".

Інсталяція залишатиметься на фасаді музею протягом трьох місяців і стане частиною міжнародного культурного діалогу між Києвом і Брюсселем — містами-побратимами з 2023 року.

Основні напрями діяльності фонду

Фонд Андрія Матюхи реалізує програми, спрямовані на підтримку найвразливіших сфер, зокрема:

допомога дитячим лікарням та медичним установам;

культурні проєкти з фокусом на соціальний зміст;

співпраця з іншими благодійними організаціями;

довгострокові ініціативи з підтримки українського суспільства.

Це підхід, у якому поєднуються термінова підтримка та стратегічне мислення.

Плани на майбутнє: масштабування проєктів

Найближчим часом фонд планує продовжити розвиток уже започаткованих напрямів та розширити підтримку в нових регіонах і медичних установах. Йдеться про нові партнерства, збільшення обсягів допомоги та участь у програмах відбудови України.

Андрій Матюха вважає, що благодійність має бути не реакцією на кризу, а складовою стратегії розвитку:

"Ми не просто реагуємо на потреби — ми проактивно формуємо майбутнє, у якому українці матимуть гідні умови життя вже сьогодні".

Хто такий Матюха Андрій Валерійович

Андрій Матюха — український підприємець, меценат, президент Фонду, який носить його ім’я. Його діяльність виходить за межі фінансової підтримки. Це активна участь у суспільному житті, пошук ефективних рішень, побудова партнерств і стратегічне бачення.

Підтримка медицини, культури, спорту й освіти — лише частина його щоденної роботи над розвитком соціально відповідального бізнесу. Його підхід — це не точкові акції, а формування цілісної екосистеми підтримки, в якій кожна дія має сенс і результат.