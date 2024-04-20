Значительная часть украинских беженцев в Германии останется без выплат: что происходит

Большинство украинских беженцев планируют остаться в Германии по меньшей мере еще на два года

Власти Германии намерены отказаться от социальной поддержки большой группы украинских беженцев. Речь идет о тех людях, которые отказались от трудоустройства.

Информация об этом обнародована на сайте немецкого Федерального ведомства по вопросам миграции. В настоящее время решение только вынесено на рассмотрение, но еще не принято.

Отмечается, что около 77% украинских беженцев в Германии выразили намерение остаться там еще минимум на два года, а потому ради стимуляции экономической активности этой категории мигрантов им предлагают трудоустроиться. В случае отказа им будут сокращать социальную помощь, вплоть до полной остановки выплат.

Также в проекте подчеркнуто, что инициатива не только преследует цель сократить бюджетные расходы, но и интегрировать беженцев в немецкое общество.

Авторы проекта также призвали украинских беженцев активно искать работу, поскольку это позволит им стать частью общества и применить свои знания и опыт для поддержки Украины в будущем. Для реализации этого, им оказывается помощь в поисках работы, работают информационные ресурсы и проводятся консультации относительно подготовки резюме и прохождения собеседования.

Как сообщалось ранее, для ВПЛ, которые проживали в Херсонской области, пострадали от военных действий и не могут вернуться домой, в Украине предоставляют денежную помощь на аренду жилья.