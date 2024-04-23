"Отдам бесплатно, только заберите": почему цена на популярный овощ падает и что будет дальше

Фермеры могут разориться

Цены на овощи борщевого набора постоянно колеблются, однако на лук они побили рекорды. Предприниматели готовы бесплатно сдавать этот овощ, ведь его качество ухудшилось, поэтому в ближайшее время ждать подорожания продукта не стоит.

Как сообщили аналитики проекта EastFruit, причиной низких цен на лук стал резкий экспорт этого товара в страны Европейского Союза, ведь у них были проблемы с урожайностью. Участникам рынка все равно не удалось сдержать цены на лук.

"Очевидно, что многим владельцам лука в этом сезоне было непросто сохранить качество этой продукции настолько длительное время, потому что для них это был первый опыт. После того как в прошлом году оптовые цены на лук превысили 1 доллар за кг весной, многие решили заработать не только на выращивании, но и на хранении лука. Это привело к резкому росту производства и высоким ценам при сборе в Украине. Однако подобные тенденции были отмечены и в других странах: Молдове, Грузии, Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане, Казахстане, что привело к огромному избытку лука на рынке", — объясняет Андрей Ярмак, экономист инвестиционного департамента Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО).

Ярмак объясняет, что из-за российской оккупации производства лука в Украине переместилось с юга в центральные и западные регионы, что повлекло за собой проблемы с выращиванием и хранением. Как следствие, многие луковицы начали портиться и в феврале-марте состоялась переборка товара. Поэтому это привело к понижению цены.

Пока ожидать подорожания лука не нужно, хотя до начала уборки раннего овоща осталось мало времени — в середине июня.

"Дело в том, что лук нового урожая уже экспортируют из Узбекистана и других стран с теплым климатом, и цены на него также рекордно низкие. Поэтому ситуация для производителей лука пока остается непростой", — резюмировали аналитики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что сезон популярного тепличного овоща начнется уже в начале мая.