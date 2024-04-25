Зміцнення гривні на горизонті: як зміниться курс долара цього тижня

Учасники, які тримали валюту і чекали здорожчання, вийдуть на ринок

Долар не тішить українців своєю ціною останнім часом, але експертка вважає, що цього тижня можна очікувати на помірне зміцнення гривні.

Згідно зі прогнозом директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько у коментарі для 24 Каналу, протягом 25-28 квітня показники на готівковому ринку коливатимуться в межах 39,5-40,3 гривні. Сповільнення росту курсу долара спричинено зростанням пропозиції з боку учасників ринку, які відкладали продажу валюти, чекаючи на здорожчання долара.

"Я розраховую на помірне зміцнення гривні цього тижня. На мою думку, вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в діапазоні 39,5 – 40,3 гривні", — каже Золотько.

На цьому тижні комітет з монетарної політики ухвалить рішення щодо облікової ставки, яку, за прогнозами, буде знижено на 0,5% через сповільнення споживчої інфляції до 3,2%.

Золотько пояснює, що ця зміна не матиме значного впливу на валютний ринок, але глибше зниження ставок може тимчасово тиснути на гривню.

Курс долара в Україні станом на 25 квітня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 25 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,86 (продаж). Готівковий курс — 39,75 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,47 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні у 2024 році.