Укрепление гривны на горизонте: как изменится курс доллара на этой неделе

Участники, которые держали валюту и ожидали удорожания, выйдут на рынок

Доллар не радует украинцев своей ценой в последнее время, но эксперт считает, что на этой неделе можно ожидать умеренного укрепления гривны.

Согласно прогнозу директор департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько в комментарии для 24 Канала, в течение 25-28 апреля показатели на наличном рынке будут колебаться в пределах 39,5-40,3 гривны. Замедление роста курса доллара вызвано ростом предложения со стороны участников рынка, которые откладывали продажи валюты в ожидании подорожания доллара.

"Я рассчитываю на умеренное укрепление гривны на этой неделе. По моему мнению, стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в диапазоне 39,5 – 40,3 гривны ", — говорит Золотько.

На этой неделе комитет по монетарной политике примет решение по учетной ставке, которая, по прогнозам, будет снижена на 0,5% из-за замедления потребительской инфляции до 3,2%.

Золотько объясняет, что это изменение не повлияет на валютный рынок, но более глубокое снижение ставок может временно давить на гривну.

Курс доллара в Украине на 25 апреля

По данным портала "Минфин", в четверг, 25 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,40 грн (покупка) и 39,86 (продажа). Наличный курс — 39,75 (покупка) и 39,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,47 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине в 2024 году.