В Украине может подорожать один из основных продуктов к Пасхе: на сколько может подскочить цена

Рост не будет существенным

В Украине накануне Пасхи ожидается традиционное увеличение спроса на яйца. Однако это существенно не повлияет на их цену.

Об этом рассказал исполнительный директор Ассоциации "Союз птицеводов Украины" Сергей Карпенко, пишет УНИАН. По его словам, торговые сети уже провели основные пасхальные закупки, поэтому ожидать существенных ценовых изменений на рынке в канун праздника не стоит.

"Традиционно в канун праздника спрос на яйца увеличивается. Однако в этом году это, опять же, не будет иметь существенного влияния, и потребители могут рассчитывать на доступные ценовые предложения в достаточном количестве", — сказал эксперт.

Карпенко пояснил, что уменьшение количества потребителей, рост объемов производства в промышленном секторе и сезонное увеличение предложения от хозяйств населения оказывают сегодня значительное влияние на ценовую ситуацию на рынке яиц. Так, с начала года оптово-отпускные цены птицефабрик снизились более чем на 50%.

"Возможно ситуативное увеличение отпускных цен в течение следующих двух недель, но это не повлияет на общую ценовую ситуацию на рынке, поскольку чрезмерное предложение будет все же сдерживать накручивание цифр на ценниках", — отметил Карпенко.

В свою очередь руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Татьяна Попович отметила, что к Пасхе может быть незначительное увеличение до 15 процентов, которое является естественным сезонным ростом в предпраздничный период. Однако, по ее словам, предложение яиц достаточно большое, поэтому сейчас цена ниже по сравнению с прошлым годом.

В торговых сетях также не ожидают подорожания яиц в предпраздничный период. Как сообщили в пресс-службе сети супермаркетов АТБ, обычно перед Пасхой спрос на яйца растет примерно на 30-40%, однако в этом году это не должно привести к ощутимому ценовому скачку.

Ранее "Телеграф" писал, как изменились цены перед Пасхой на основные компоненты пасхи.