Потужний вибух у порту Ірану: кількість загиблих та постраждалих зросла, подробиці (фото, відео)

Причиною вибуху могли стати хімікати усередині контейнерів, які неправильно зберігалися.

В Ірані збільшилася кількість загиблих і постраждалих внаслідок потужного вибуху в найбільшому порту Шахід Раджаї в Бандар-Аббас. Причиною події могло стати неналежне зберігання хімікатів у контейнерах.

Про це пише Reuters з посиланням на державні іранські ЗМІ. Зазначається, що зараз відомо про щонайменше 18 загиблих та понад 700 постраждалих.

Вибух, що стався в портовому секторі Шахід Раджаї, стався в той момент, коли Іран розпочав третій раунд ядерних переговорів зі США в Омані, проте жодних ознак зв’язку між цими двома подіями не було виявлено.

Представник іранської організації з управління кризами Хосейн Зафарі заявляє, що причиною вибуху, ймовірно, стали хімікати усередині неправильно зберігалися контейнерів.

"Раніше генеральний директор з управління кризовими ситуаціями під час своїх візитів попереджав цей порт і вказував на можливу небезпеку", — сказав Зафарі.

За даними державних ЗМІ Ірану, недалеко від стратегічної Хормозської протоки порт Шахід Раджаї є найбільшим контейнерним центром країни, куди перевозиться більшість контейнерних вантажів.

Бандар-Аббас на карті

Відомо, що в результаті вибуху були вибиті вікна в радіусі кількох кілометрів, а звук був чутний у Кешмі, острові за 26 кілометрів (16 миль) на південь від порту.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп вважає, що Іран навмисно затягує укладання ядерної угоди. Тегеран повинен відмовитися від будь-яких прагнень створити свою ядерну зброю.