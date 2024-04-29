Грант на бизнес до 500 тыс грн: в каком регионе произведут выплату и с какой целью

На нее рассчитывают и те, которые желают сейчас начать вести дело

Харьковские предприниматели получат грант от государства в размере от 50 до 500 тысяч гривен. Эта выплата будет произведена с целью обустройства работы в условиях постоянных отключений электроэнергии.

Получить грант может тот, кто имеет собственное дело и тот, кто только начинает вести бизнес согласно программе "Собственное дело". Оказание денежной помощи будет осуществлено в Харькове и области, как сообщило Министерство экономики Украины.

"Предприниматели Харькова и области сейчас работают в сложнейших условиях из-за постоянных ракетных обстрелов врага, целенаправленно уничтожающего энергетическую инфраструктуру региона. Через блэкауты бизнес либо простаивает, либо работает на генераторах. Чтобы поддержать малых предпринимателей, мы предоставляем им возможность взять грант до 500 тыс. грн. по программе "Собственное дело", средства которого можно потратить, в частности, на приобретение оборудования, необходимого для работы в таких экстремальных условиях. Это решение – один из практических результатов встречи с бизнесом под председательством Президента Владимира Зеленского, которую мы проводили в рамках политики "Сделано в Украине"", — отметила первый вице-премьер-министр Украины — Министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Деньги можно потратить на приобретение или лизинг оборудования, закупку сырья и материалов или аренду помещения.

Напомним, ранее "Телеграф" о том, что украинцам, имеющим бизнес, получат грант на развитие собственного дела в размере 3 тысяч евро.