Где выгоднее купить пасхальную паску: сравниваем цены в АТБ, Сильпо и Novus

Цены колеблются в диапазоне от 30 до 400 грн.

Украинцы уже активно начинают готовиться к Пасхе, которая будет праздноваться в воскресенье 5 апреля. И те, кто не собирается в этом году собственноручно выпекать паски, могут купить их в магазинах.

Цены на пасхальную выпечку колеблются от 30 до 400 грн. "Телеграф" сравнил ценники на полках в магазинах сети "АТБ", "Сильпо" и "Novus".

Заметим, что разнообразие традиционной пасхальной выпечки достаточно велико, ведь можно найти паску как по классическому рецепту, так и необычный с оригинальными ингредиентами или декором. Покупателям предлагаются апельсиновые, шоколадные и с разными сухофруктами, орешками паски.

Следует обратить внимание, что у выпечки бывает разный вес, который существенно влияет на стоимость.

Так в супермаркетах "АТБ" самая дешевая паска имеет ценник 35,9 грн (100 г), а самая дорогая паска "Панетон" с сухофруктами, которая стоит 179 грн и весит 430 г.

В Сильпо покупатели могут найти паски собственной выпечки "Крафтяр", которые стоят 29,99 грн (100 г). Также на полках супермаркета есть паски с сухофруктами – 379 грн (800 г), безлактозные пасхальные кексы – 299 грн (350 г), творожная паска от "Киевхлеб" – 214 грн (550 г). Но самым дорогим лотом является бездрожжевая на желтках с сухофруктами паска от "Милльвилль" — 399 грн за 580 г.

В сети супермаркетов "Novus" цена на паски начинается от 29,9 грн за 100 г. Классическая сдобная пасхальная выпечка от собственной торговой марки "Мастера вкуса" стоит 49,9 грн за 200 г, а вот современные крафины с изюмом на йогурте – 69,9 грн за 200 г, или 129 грн за 500 г.

Ранее "Телеграф" писал, что в пасхальную корзину украинцы, кроме пасок, писанок, молочных продуктов и вина, кладут также мясные изделия. В этом году самыми дорогими будут буженина и домашняя колбаса.