Курс доллара после Пасхи – как на это повлияет американская помощь

Особых угроз пока не прогнозируют

Курс доллара в Украине пока сохраняется на уровне 39,6 грн. И в целом это не предел, изменения курса продолжатся, в том числе в сторону увеличения, но вряд ли этот эффект будет стабильным.

Таково мнение начальника департамента казначейства "Глобус банка" Тараса Лесового, высказанного "Телеграфу". По его словам в целом курс национальной валюты будет оставаться стабильным, а доллар с 6 по 12 мая вряд ли сильно вырастет.

Основная причина такого оптимистичного прогноза – одобрение помощи от США на общую сумму в 61 млрд дол., из которых более 9 млрд предусмотрены именно для экономических нужд. И по словам эксперта для валютного рынка это означает:

Нацбанк сможет продолжить реализацию стратегии валютной либерализации без оглядки на финансовые возможности страны, что может привести к изменениям курса;

снижение влияния на межбанк не нарушит установившуюся "систему" текущих валютных изменений, наличный рынок по-прежнему будет мгновенно реагировать на любые новости из межбанка", подстраивая собственную курсовую разницу под показатели межбанка;

будет сохраняться равновесие между спросом и предложением, по крайней мере, регулятору станет немного проще корректировать их уровень, ведь гривна получила прочную защиту от обесценения, соответственно спрос на валюту может быть вполне умеренным.

По мнению Тараса Лесового, в течение следующей недели главные изменения произойдут в пределах валютных коридоров, однако это не означает определенных ситуативных исключений. Однако уже сейчас можно предположить, что курс доллара вряд ли пересечет их нижнюю отметку, то есть не опустится ниже 39 грн. А в целом курс будет колебаться между 39 и 41 гривнами за доллар.

"На следующей неделе ситуация на валютном рынке будет оставаться в сознании и весьма прогнозируемой, ведь вряд ли возникнет какое-то непреодолимое обстоятельство, которое могло бы разрушить отлаженную, выстроенную "систему" валютных изменений. Несмотря на ежедневные валютные изменения, они не станут вызовом для рынка и не приведут к изменению стратегии регулятора", — резюмирует эксперт.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы в 2024-м году курс доллара в Украине будет колебаться на уровне 40-41 гривна.