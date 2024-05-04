Долар по 36 гривень реально? Експерт пояснив, чому курс в Україні не відкотиться назад

Якщо гривня зміцнюватиметься, а долар падатиме, то бюджету України буде "боляче", каже експерт

На тлі виділення Україні військової допомоги від США курс валют стабілізувався у країні в останні дні. Однак передумов говорити про те, що гривня почне зміцнюватися, а курс валют відкотиться назад, немає й навряд чи будуть.

Про це сказав фінансовий аналітик Михайло Федоров. За його словами, відкат долара дуже "болючий" процес для бюджету та держави загалом.

Зараз Україна має гроші, а отже, має всі можливості тримати курс гривні на тому рівні, на якому вона зараз знаходиться. Але багатьох цікавить питання, а чи не відкотиться курс валют назад? Тобто гривня зміцниться, а долар подешевшає, наприклад, до 36 гривень.

"Тут я б сказав таку думку, що гривня взагалі не дуже любить ходити назад. Тобто це пряма дія, яка зовсім не подобається владі України, тому суб’єкту, який керує цим курсом", — зазначив Михайло Федоров.

Якщо взяти, наприклад облігації внутрішньої державної позики України (ОВДП), то їхня прибутковість зараз близько 18%. Якщо гривня знижуватиметься близько 10% на рік, то реальна дохідність за тим самим ОВДП становитиме 10%, каже експерт.

"Як ви розумієте, якщо гривня зміцниться на 5% і плюс до цього додамо прибутковість 18 або 20% за тим самим ОВДП, то відповідно реальна прибутковість, яку бюджет платитиме за боргами, вона становитиме відповідно на ці 5% більше. Тобто вже 25%. Це буде важко і боляче бюджету", — сказав експерт.

Те саме стосується і всіх інших зобов’язань усередині країни, які номіновані у гривні, депозитів тощо, зазначає Федоров. Тому зміцнювати гривню невигідно з внутрішніх причин, це не відповідає інтересам держави.

Тому курс валют у коридорі 38-40 гривень за долар, за словами Федорова, зараз влаштує всіх. До того ж у всіх прогнозах Мінфіну чи влади курс цього року прогнозується на рівні 40 гривень за долар, 2025 року — 41 гривня. Тобто з кожним роком він лише підвищуватиметься.

"Тобто в усіх прогнозах самої влади курс гривні потихеньку знижуватиметься, повільно, плавно. Щоб це нікого не дратувало, нікому не робило боляче. Але, проте, зниження йтиме тому, що така ось природа гривні", — наголосив Михайло. Федоров.

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