Гривня припинила знецінюватись: що вплинуло на ситуацію і яким буде курс долара цими днями

Українська валюта відновилась після падіння в ціні

Курс американської валюти трохи стабілізувався, адже сенатом США було схвалено виділення військової допомоги. Протягом 3-5 травня показники долара коливатимуться в межах 39,5-39,9 гривні.

Якщо курс долара перебуває в більш-менш стабільному становищі, то це не означає, що він зафіксується на якомусь значенні. Про це повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН.

Водночас фінансовий аналітик Андрій Шевчишин наголошує на тому, Національний банк України припинив контрольоване знецінювання гривні й почав її зміцнювати після того, як сенатом США було схвалено виділення військової допомоги для України. Така ситуація торкнулась і облікової ставки.

"Востаннє регулятор зменшував облікову ставку 15 березня, з 15% до 14,5% річних, тепер маємо 13,5%. Її зміна є важливим сигналом визначення банками відсотків за вкладами і позиками. Чим вища облікова ставка, тим дорожчі кредити та депозити у нацвалюті", — пояснив він.

Курс долара в Україні станом на 3 травня

За даними порталу "Мінфін", у п'ятницю, 3 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,90 (продаж). Готівковий курс — 39,74 (купівля) та 39,84 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,53 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки наразі коштує долар на чорному ринку столиці України.