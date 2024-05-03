Знову валютні гойдалки: скільки коштує долар на чорному ринку Києва

Українська гривня повільно зміцнюється

На валютному ринку України спостерігається коливання. Останній тиждень долар скаче в межах 39-40 гривень. За добу американська валюта впала приблизно на десять копійок.

Євро більш-менш стабільний, але зміни є. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 3 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,53 грн

Євро (EUR): 42,30 грн

Злотий (PLN): 9,77 грн

Канадський долар (CAD): 28,81 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,34 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,79 грн

Євро (EUR): 42,77 грн

Злотий (PLN): 9,85 грн

Канадський долар (CAD): 29,13 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,79 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на декілька копійок.

Купівля: 39,74 грн

Продаж: 39,83 грн

Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара після Великодня. Експерт вважає, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься у притомному стані й вельми прогнозованою.