Знову валютні гойдалки: скільки коштує долар на чорному ринку Києва
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Українська гривня повільно зміцнюється
На валютному ринку України спостерігається коливання. Останній тиждень долар скаче в межах 39-40 гривень. За добу американська валюта впала приблизно на десять копійок.
Євро більш-менш стабільний, але зміни є. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 3 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 39,53 грн
Євро (EUR): 42,30 грн
Злотий (PLN): 9,77 грн
Канадський долар (CAD): 28,81 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,34 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 39,79 грн
Євро (EUR): 42,77 грн
Злотий (PLN): 9,85 грн
Канадський долар (CAD): 29,13 грн
Швейцарський франк (CHF): 43,79 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на декілька копійок.
Купівля: 39,74 грн
Продаж: 39,83 грн
Раніше "Телеграф" писав, яким буде курс долара після Великодня. Експерт вважає, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залишатиметься у притомному стані й вельми прогнозованою.