Соціальна допомога самотнім батькам: на яку суму виплат можуть розраховувати українці

Виплати на дитину покладаються до 18 років, а в деяких випадках і до 23 років

В Україні на початку 2024 року зріс прожитковий мінімум. Разом з ним змінилася і низка соціальних виплат, у тому числі й допомога самотнім матерям.

На порталі Finance розповіли, на яку суму допомоги від держави можуть розраховувати мама чи батько, які поодинці виховують дітей. Головна умова — вони не повинні бути одруженими.

Допомогу можуть отримати у деяких випадках:

якщо у свідоцтві про народження дитини немає запису про тата чи маму;

якщо один із батьків помер, а другий не отримує пенсії за втратою годувальника, соціальної пенсії або державної соціальної допомоги дитині, передбаченої в такому випадку.

Соціальні виплати надаються доти, доки дитині не виповниться 19 років. До 23 років допомогу можуть отримувати лише в тому випадку, якщо дитина навчатиметься на денній формі у виші.

Розмір допомоги – це різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї у розрахунку на одну особу за попередні пів року.

Мінімальні виплати у 2024 році становлять:

з 0 до 6 років — 2 563 гривні;

з 6 до 18 років – 3 196 гривень;

з 18 до 23 років – 3 028 гривень.

Також "Телеграф" розповідав про те, на які виплати можуть розраховувати вагітні українки. Їм покладено декретну відпустку протягом трьох років.