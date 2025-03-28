Як потрапити у поїзд "Укрзалізниці" без паперового квитка: новий спосіб

Як довести, що квиток уже був придбаний

Збій в "Укрзалізниці" продовжується — купити квитки онлайн 28 березня знову недоступно. Однак пасажири все одно мають можливість потрапити на свій потяг. Якщо у вас немає із собою проїзного документа, може вистачити лише банківської квитанції про його оплату.

Про це "Телеграф" уточнив безпосередньо у керівництва "Укрзалізниці". На запитання видання про те, як ще можна довести те, що квиток був придбаний, заступник директора "УЗ" Олександр Шевченко відповів, що провіднику потрібно показати банківську квитанцію про купівлю. "Єдиний нюанс — він таким чином візьме на борт, але місце не вгадає", — додав він.

Є ще один альтернативний спосіб знайти раніше придбаний квиток — перевірити свою електронну пошту. Якщо при купівлі у застосунку чи на сайті ви вказували адресу е-пошти, вам повинен прийти лист-підтвердження від "Укрзалізниці" з квитками у PDF-файлі.

Альтернативний спосіб для військових

Для військовослужбовців є ще одна можливість сісти на поїзд. Якщо ви купували квиток через сервіс "Армія+", але не можете його завантажувати, потрібно зв’язатись з "Укрзалізницею", попередньо написавши у коментарях про проблему. "Ми оперативно підхопимо вас і посадимо у потрібний потяг", — кажуть у компанії.

Раніше "Телеграф" також писав, що "Укрзалізниця" компенсує незручності пасажирам через збій. Пропонують бонуси.