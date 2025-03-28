"Створюється окрема вертикаль": Єрмак оголосив захопливі новини про військову авіацію в Україні

Перевага в повітрі — це не просто про літаки, а про життя наших людей, сказав голова Офісу президента

Українська авіація розширюватиметься. Буде створено окрему вертикаль у Міноборони та Генштабі, яка займатиметься лише розвитком військової авіації.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, 4 лютого президент мав особливу зустріч.

"Авіація – будуть чудові новини. Ще 4 лютого президент мав зустріч з представниками громадянського суспільства, Міноборони та Офісу. Тоді було спільне розуміння, що українське небо має бути сильним", – написав він.

З того моменту, зазначив Єрмак, діалог не зупиняється ні на день. А сьогодні — вже є перші результати.

"Створюється окрема вертикаль у Міноборони та Генштабі, яка займатиметься лише розвитком військової авіації. Це частина великого завдання президента — зробити наші Повітряні Сили ще потужнішими. F-16, Mirage — це вже реальність. Але ми продовжуємо роботу над покращенням. Треба, щоб усе працювало як система", – додав голова ОП.

Кадрові зміни

Також він повідомив, що сьогодні міністр оборони Рустем Умєров, за погодженням з президентом, ухвалив такі призначення:

Генерал-майор Олексій Марченко — заступник начальника Генштабу ЗСУ

Бригадний генерал Сергій Голубцов — заступник командувача Повітряних Сил

Полковник Олександр Дяків — командувач авіації і водночас заступник командувача Повітряних Сил.

Крім того, подано на призначення Олександра Козенка заступником міністра оборони з питань авіації. Він довгий час працював з Єрмаком як радник — саме над адаптацією F-16 та Mirage до українських реалій. Тепер Козенко масштабуватиме ці рішення на всю авіаційну систему.

"Перевага в повітрі — це не просто про літаки. Це про життя наших людей. Про підтримку наших наступів. Про новий рівень усього сектору оборони", – наголосив керівник ОП.

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