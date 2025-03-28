Зеленський відкинув борг перед США та анонсував термінову зустріч (головні заяви з брифінгу)

Президент заявив, що документ угоди принципово відрізняється від попереднього

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна офіційно отримала від США проєкт нової угоди щодо співпраці в галузі корисних копалин. За його словами, цей документ принципово відрізняється від раніше погодженого рамкового формату.

Про це він заявив під час термінового брифінгу з журналістами. Він запевнив, що Україна не визнає військову допомогу США як боргові зобов'язання.

"Сьогодні українська сторона — Кабінет міністрів, мій офіс — отримали офіційний варіант угоди від США. Це зовсім інший документ. У ньому є речі, які раніше були вже відкинуті сторонами. Ми хочемо отримати фахову рецензію від юристів найвищого рівня", — наголосив Зеленський.

Окремо він підкреслив: "У нас є Конституція, яка чітко визначає, кому що належить. У ній також прописаний курс до ЄС. Ніщо, що може загрожувати вступу України до Європейського Союзу, не може бути сприйняте".

Також Зеленський анонсував термінову зустріч у Києві в "дуже вузькому колі" за участі представників Генштабів країн, готових відправити військовий контингент до України. За його словами, точно будуть Франція та Велика Британія. США тим часом проведе консультації із Саудівською Аравією, Туреччиною та низкою європейських держав щодо участі в моніторинговій місії.

Крім того, президент повідомив, що Україна отримала розширений доступ до супутникових розвідданих від європейських партнерів, а також домовилася про доступ до складів боєприпасів. У Парижі, за його словами, було досягнуто домовленостей про ліцензії на виробництво систем ППО. Україна також працює над отриманням ліцензій на випуск деяких видів артилерії.

"Ми могли б говорити з РФ, якби у них було бачення, як закінчити війну. Але не з Путіним. Путін боїться розмов зі мною", — наголосив Зеленський щодо можливих перемовин із Росією.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що у Зеленського поглузували із чергових заяв Путіна. Російський диктатор заявив про готовність "співпрацювати з ким завгодно" та необхідність запровадити "тимчасове управління" в України.