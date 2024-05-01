Скільки українці заплатять за газ у травні: опубліковано тарифи різних постачальників

Такі тарифи діятимуть ще рік

Тарифи на газ для населення в Україні не зміняться у травні. До кінця квітня 2025 року ціна залишиться фіксованою.

Наразі свої пропозиції вже оприлюднили усі 12 присутніх на ринку постачальників. Про це повідомили у інформаційно-консультаційному центрі для населення "ГазПравда".

Зазначається, що більшість українських побутових споживачів (98%, або 12 млн. домогосподарств), яких обслуговує газова компанія "Нафтогаз", продовжать платити по 7,96 гривні за кубометр. Дію тарифу "Фіксований" продовжили до 30 квітня 2025 року. Інші газопостачальні компанії свої річні пропозиції також не змінили.

Згідно з пропозиціями, залежно від постачальника газу, українці в травні платитимуть від 7,70 до 9,99 гривні. Більшість компаній також вказали, що такі тарифи діятимуть до кінця квітня 2025 року, проте два невеликі постачальники ("Еру Людям" та "Галнафтогаз") на своїх сайтах вказали кінцевими датами дії річної ціни серпень 2024 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Верховній Раді розповіли, що буде з тарифами на електроенергію в Україні найближчими місяцями.