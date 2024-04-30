Залишиться без змін: на які комунальні послуги тарифи поки не зростуть

Це закріплено у законодавстві України

Зростання тарифів на більшість комунальних послуг в Україні вже триває з початку квітня. Та проте деяких платіжок така тенденція не торкнеться.

Підтвердив це премʼєр-міністр України Денис Шмигаль, зазначивши, що змін не варто очікувати до кінця війни. Про це йдеться у Telegram посадовця.

"Такі тарифи, як на тепло, на гарячу воду, я переконаний, до кінця війни, до кінця воєнних дій в Україні не потрібно покладати на людей додатковим тягарем", — зазначив він.

Зауважимо, що від 19 серпня 2022 року набрав чинності Закон № 2479-IX "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування", який встановлює тимчасову заборону на збільшення ряду тарифів, включаючи такі:

розподіл природного газу;

виробництво, транспортування та постачання теплової енергії;

послуги надання гарячої води.

Нагадаємо, що в Україні затвердили ухвалу, яка зберігає пільгову ціну для населення на газ, електроенергію та тепло. Діятиме вона до кінця літа 2024 року.

Раніше "Телеграф" писав, що у червні платіжки за світло можуть зрости. На думку голови Спілки споживачів комунальних послуг Олега Попенка, тарифи на електроенергію можуть зрости з нинішніх 2,64 гривні за 1 кіловат-годину до 3,5 гривні за 1 кіловат-годину. Тому, зазначає Попенко, швидше за все також зростуть тарифи на обслуговування багатоквартирних будинків.