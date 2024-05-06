Не нужно идти в ПФУ: как пожилому лицу обновить банковские реквизиты

Это можно сделать, не выходя из дома

Большинство проблем с оформлением или обновлением пенсионных выплат можно решить через веб-портал Пенсионного фонда Украины. То же касается и банковских реквизитов, которые обновляются за 5 минут.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, как это сделать. Лицу нужно подготовить заранее отсканированные документы.

Чтобы обновить банковские реквизиты, следует авторизироваться на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).

Затем выбрать раздел "О пенсионном обеспечении" и нажать на пункт "Внесение изменений в пенсионное дело". Затем выбрать "Заявление на смену выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов или адреса проживания)".

Сделав все это необходимо загрузить заранее засканированный паспорт заявителя, идентификационный код и реквизиты банковского счета.

Следует заметить, что при загрузке сканированных копий документов следует учитывать требования к их изготовлению:

размер каждого файла не должен превышать 1 Мб;

формат файла: JPG, JPEG, PDF;

документы, содержащие более одной страницы, необходимо прикреплять как один файл;

сканированные копии производятся из оригиналов документов;

они должны быть цветными, четкими и читабельными;

названия файлов должны соответствовать виду отсканированного документа.

Последним шагом нужно проверить данные, сформировать заявление, подписать его с помощью КЭП и "Отправить в ПФУ".

В каком состоянии обработки ваше заявление, можно просмотреть в личном кабинете в разделе "Мои обращения".

Напомним, ранее Телеграф писал о том, кому из пенсионеров выплатят все начисления за все месяцы задержки.