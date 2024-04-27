Не виходячи з дому: як подати заяву на отримання пенсії онлайн (інструкція)

Знадобиться лише пакет документів

Особи, які за вислугою років або за стажем роботи можуть вийти на пенсію, мають подати заяву на призначення виплати. Зробити це можна дистанційно, скористувавшись сайтом Пенсійного фонду України.

Про це інформує ПФУ у Facebook. Також наводиться інструкція, як правильно подати таку заяву.

Тож зробити це мож через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua.

Для цього потрібно підготувати кольорові скан-копії документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання на денній формі, військовий квиток, та ін.);

довідка про заробітну плату за 60 місяців підряд по 30.06.2000 (за бажанням);

Також необхідно мати:

реквізити банківського рахунку (якщо обрано спосіб виплати через банк);

фотографію для пенсійного посвідчення (2,5х3);

свідоцтво про шлюб у разі зміни прізвища жінкою.

підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.

Щоб подати заяву онлайн, потрібно:

Авторизуватись в особистому кабінеті на вебпорталі ПФУ за допомогою КЕП (кваліфікованого електронного підпису); У лівому боковому меню обрати розділ "ЩОДО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" та натиснути на вкладку "ЗАЯВА НА ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ"; Ознайомитись з короткою інструкцією та покроково заповніть атрибути заяви; Додати заздалегідь відскановані документи та натисніть "СФОРМУВАТИ ЗАЯВУ"; Перевірити внесені до заяви дані, та, якщо все правильно, натиснути "ПІДПИСАТИ ТА ВІДПРАВИТИ ДО ПФУ"; Статус обробки заяви можна переглядати у вкладці "МОЇ ЗВЕРНЕННЯ".

Раніше "Телеграф" писав, що на розмір виплат для літніх людей впливає кількість відпрацьованих років стажу та заробітна плата. Інші додаткові фінансові нарахування не зможуть змінити суму пенсії.