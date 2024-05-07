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Курс перевалить за 40 грн? Коли і через що може здорожчати долар

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото 24 канал

Експертка поділилась прогнозом

На валютному ринку запанувала стабільність, але курс долара на цьому тижні може знову зросли понад 40 гривень.

Протягом 7-12 травня курс готівкової американської валюти перебуватиме в межах 39,60-40,30 гривень. Про це повідомила директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько, передає 24 Канал.

Вона зазначає, що у перші дні цього місяця можна було побачити ріст попиту на валюту з боку населення, однак воно майже ніяк не вплинуло на ситуацію в цілому.

Окрім того, наприкінці тижня Національний банк України оголосив про великий пакет пом'якшення валютних обмежень, але вони стосуватимуться лише бізнесу. Золотько прогнозує, що разом з цим на валютному ринку варто очікувати на зростання попиту на долар.

"Впевнена, що регулятор точно розрахував потенційні наслідки й має достатньо ресурсів, щоб забезпечити додатковий попит інтервенціями. Але волатильність на ринку цього тижня може зрости", — резюмувала вона.

Курс долара в Україні станом на 7 травня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 7 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,30 грн (купівля) та 39,80 (продаж). Готівковий курс — 39,66 (купівля) та 39,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,35 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що курс долара в київських обмінниках почав падати.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара