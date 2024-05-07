Долар почав падати після Великодня: курс валют в обмінниках Києва

Піднялася ціна на євро

Українська гривня повільно зміцнюється. Днями курс долара трохи стабілізувався, але почав скочуватися вниз. За добу американська валюта здешевіла на десяток копійок.

Євро навпаки піднявся, але не на значні показники. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.

На 7 травня, Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:

Долар США (USD): 39,35 грн

Євро (EUR): 42,39 грн

Злотий (PLN): 9,81 грн

Канадський долар (CAD): 28,78 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,47 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 39,74 грн

Євро (EUR): 42,80 грн

Злотий (PLN): 9,92 грн

Канадський долар (CAD): 29,04 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,80 грн

Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу впав на десяток копійок.

Купівля: 39,68 грн

Продаж: 39,80 грн

Раніше "Телеграф" писав, що киянам зі знанням англійської мови готові платити від 50 тисяч на місяць. Які обов'язки та умови роботи пропонують.