Будуть відхилення, але...: чого українцям чекати від курсу долара наступного тижня

Поки що немає факторів, які могли б негативно тиснути на валютний ринок

Наступний тиждень не здивує особливими змінами з курсом долара в Україні. Середні відхилення будуть у межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

Такий прогноз зробив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий для РБК-Україна. За його словами, поки що немає факторів, які могли б негативно тиснути на ринок.

Зазначається, що головним фактором для ринку буде співвідношення попиту та пропозиції та певна тенденційність їхнього співвідношення. Тобто чим більше буде розрив, тим помітнішою буде участь Нацбанку у процесі встановлення рівноваги. Режим "керованої гнучкості" НБУ, по суті, встановив певні правила, які здебільшого продовжать діяти. Йдеться як про щоденні коливання, різницю між курсами, так і тижневі курсові відхилення.

"Незважаючи на те, що в проекції тижня основні показники ринку виглядають більш менш статично, але це лише підкреслює одне з правил — після зниження одразу настає період зростання і навпаки, тобто курсові показники можуть повертатися до початкових. До того ж валютні курси не впадуть у прірву, як і не стрибнуть вище хмар", — підкреслив банкір.

Тарас Лісовий прогнозує, що валютні коридори на готівковому ринку та міжбанку залишаться на колишньому рівні — 39-41 грн/долар та 41-43 грн/євро та 39-41 грн/долар та 41-43,5 грн/євро. Залежно від валюти різниця становитиме 05,-0,7 гривні. Середні тижневі відхилення будуть у межах 1,5-2% від стартового курсу тижня.

"І насамкінець: в найближчій перспективі курс долара навряд чи опуститься нижче 39 гривень", — підсумував банкір.

Зазначимо, що за даними порталу "Мінфін", сьогодні, 5 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,40 грн (купівля) та 39,85 (продаж). Готівковий курс — 39,75 (купівля) та 39,84 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,53.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде курс долара в Україні у другій половині 2024 року. Економіст Сергій Фурса зробив власний прогноз.