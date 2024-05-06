Ризики для гривні поки зберігаються: яким буде курс долара протягом тижня

НБУ слідкує за ситуацією

На українському ринку настала готівкова стабільність. За словами експертів, вона протримається досить довго.

Національний банк України націлено буде стримувати курсові гойдалки, адже для цього у нього є багато фінансових та регуляторних важелів. Як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі для ТСН, якщо показники сильно опустяться, то це буде тільки рішення НБУ.

"Але навряд чи вони таке допустять. Реальні ризики для гривні зберігаються, поки тривають воєнні дії. Однак фінансових стабілізаторів зараз достатньо, щоб мати збалансовану ситуацію на ринку", — пояснив він.

Курс долара станом на 6 травня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 6 травня, середній курс долара в українських банках становить 39,35 грн (купівля) та 39,85 (продаж). Готівковий курс — 39,72 (купівля) та 39,85 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 39,39 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи чекати українцям на різкі зміни курсу долара протягом 6-12 травня.