В Украине подорожал один из самых популярных продуктов: почем он сейчас в супермаркетах

Стоимость выросла более чем на 10 гривен

В мае уже успели подорожать некоторые продукты в крупных украинских супермаркетах, в том числе взлетели цены на свинину. Стало известно, какая сейчас стоимость этого мяса в магазинах.

По данным портала Минфин, в последние месяцы цены на свинину стремительно падали. Однако в мае ситуация изменилась.

Больше всего в период с апреля по май подорожал свиной ошеек. Также заметно стала подороже свиная грудинка.

Так, ошеек в апреле в украинских супермаркетах продавали по 236,63 гривны за килограмм, а в мае — по 249,50. Таким образом, разница в цене составила 12,87.

Свиная лопатка сейчас обходится покупателям в 165,40 грн, а месяцем ранее продукт можно было приобрести по 161,75. То есть, с апреля по май мясо стало дороже на 3,65.

Свиная грудинка за месяц стала дороже практически на 10 гривен. Сейчас продукт обходится покупателям в среднем в 170,80.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в мае начал дорожать один из популярных овощей, который покупают многие. Всего за одну \неделю ценник вырос на 39%. Это связано с сокращением предложения, а также ростом спроса на овощ.