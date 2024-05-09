Українців попередили про відключення світла: названо час

Графіки діятимуть не для всіх споживачів

В енергосистемі України через пошкодження електростанцій унаслідок російських обстрілів протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, спостерігається значний дефіцит електроенергії. При зростанні споживання можливі аварійні відключення.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". Там підкреслили, що через масштабні пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

За даними регулятора, вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на відновлюваних джерелах енергії. В інші години нестача електроенергії є значною.

Для уникнення відключень побутових споживачів Диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту. Здійснюється імпорт та аварійна допомога з країн Європи, а також запроваджуються обмеження споживання промислових споживачів.

В "Укренерго" зазначили, що сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.

В компанії наголосили, що обмеження споживання необхідне для збереження стабільності енергосистеми. Там також закликали громадян споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 24:00.

Нагадаємо, вранці 8 травня російські окупанти здійснили масовану атаку по Україні. Вибухи пролунали у кількох містах та областях. "Телеграф" розповідав, де були прильоти та які є пошкодження.