Выплата производится в двух областях: кому из семей совершат денежную помощь в размере 10 800 грн

Деньги исполнятся для каждого члена семьи

Домохозяйствам выплатят финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. Следует соответствовать минимум 4 критериям уязвимости и проживать в двух областях.

ОО "Ответственные граждане" реализует общий с World Vision проект "Оказание межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине" и проводит сбор данных на выплату в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщили в "Ответственных гражданах".

Кто имеет право на финансовую помощь

На каждого члена семьи должно насчитаться 10 800 гривен, проживающих в городе Белозерское Покровского района Донецкой области и городе Чугуев Чугуевского района Харьковской области. Они получат ее при условии, если ранее им не производили выплату в течение последних месяцев и могут подтвердить 4 или более критериев уязвимости:

доход ниже 6318 грн на человека в месяц без учета соцвыплат;

семьи с 2 и более детьми;

статус ВПЛ;

родители-одиночки;

семьи с беременными или женщинами, кормящими грудью;

пожилые люди старше 60 лет;

лица с инвалидностью;

члены семьи раненого или погибшего в результате обстрелов;

семьи, жилье которых было разрушено или повреждено в результате конфликта.

Дополнительные критерии:

проживание в доме принимающей семьи, арендованном доме, убежище.

обитание в 30-километровой близости к линии фронта.

Как и где получить помощь

Прием заявок на денежную помощь осуществляется по электронной форме:

• г. Белозерское (Покровского района, Донецкой области) — форма регистрации;

• г. Чугуев (Чугуевского района, Харьковской области) — форма регистрации.

"После заполнения вышеуказанной формы в случае соответствия критериям уязвимости, требованиям программы и отбора с вами свяжутся специалисты и пригласят на регистрацию, где Вам необходимо будет подтвердить указанные критерии уязвимости. После достижения лимита формы будут автоматически закрыты", — резюмировали на сайте.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как лицам можно получить эвакуационные выплаты.