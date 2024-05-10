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Выплата производится в двух областях: кому из семей совершат денежную помощь в размере 10 800 грн

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публикации
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Автор
Гривна Новость обновлена 10 мая 2024, 13:41
Гривна. Фото Финансовый клуб

Деньги исполнятся для каждого члена семьи

Домохозяйствам выплатят финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. Следует соответствовать минимум 4 критериям уязвимости и проживать в двух областях.

ОО "Ответственные граждане" реализует общий с World Vision проект "Оказание межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине" и проводит сбор данных на выплату в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщили в "Ответственных гражданах".

Кто имеет право на финансовую помощь

На каждого члена семьи должно насчитаться 10 800 гривен, проживающих в городе Белозерское Покровского района Донецкой области и городе Чугуев Чугуевского района Харьковской области. Они получат ее при условии, если ранее им не производили выплату в течение последних месяцев и могут подтвердить 4 или более критериев уязвимости:

  • доход ниже 6318 грн на человека в месяц без учета соцвыплат;
  • семьи с 2 и более детьми;
  • статус ВПЛ;
  • родители-одиночки;
  • семьи с беременными или женщинами, кормящими грудью;
  • пожилые люди старше 60 лет;
  • лица с инвалидностью;
  • члены семьи раненого или погибшего в результате обстрелов;
  • семьи, жилье которых было разрушено или повреждено в результате конфликта.

Дополнительные критерии:

  • проживание в доме принимающей семьи, арендованном доме, убежище.
  • обитание в 30-километровой близости к линии фронта.

Как и где получить помощь

Прием заявок на денежную помощь осуществляется по электронной форме:

г. Белозерское (Покровского района, Донецкой области) — форма регистрации;

г. Чугуев (Чугуевского района, Харьковской области) — форма регистрации.

"После заполнения вышеуказанной формы в случае соответствия критериям уязвимости, требованиям программы и отбора с вами свяжутся специалисты и пригласят на регистрацию, где Вам необходимо будет подтвердить указанные критерии уязвимости. После достижения лимита формы будут автоматически закрыты", — резюмировали на сайте.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как лицам можно получить эвакуационные выплаты.

Теги:
#Социальные выплаты #Выплаты #Денежная помощь