Выплата производится в двух областях: кому из семей совершат денежную помощь в размере 10 800 грн
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Деньги исполнятся для каждого члена семьи
Домохозяйствам выплатят финансовую помощь в размере 10 800 гривен на каждого члена семьи. Следует соответствовать минимум 4 критериям уязвимости и проживать в двух областях.
ОО "Ответственные граждане" реализует общий с World Vision проект "Оказание межсекторальной гуманитарной помощи пострадавшему от конфликта населению в Украине" и проводит сбор данных на выплату в Харьковской и Донецкой областях. Об этом сообщили в "Ответственных гражданах".
Кто имеет право на финансовую помощь
На каждого члена семьи должно насчитаться 10 800 гривен, проживающих в городе Белозерское Покровского района Донецкой области и городе Чугуев Чугуевского района Харьковской области. Они получат ее при условии, если ранее им не производили выплату в течение последних месяцев и могут подтвердить 4 или более критериев уязвимости:
- доход ниже 6318 грн на человека в месяц без учета соцвыплат;
- семьи с 2 и более детьми;
- статус ВПЛ;
- родители-одиночки;
- семьи с беременными или женщинами, кормящими грудью;
- пожилые люди старше 60 лет;
- лица с инвалидностью;
- члены семьи раненого или погибшего в результате обстрелов;
- семьи, жилье которых было разрушено или повреждено в результате конфликта.
Дополнительные критерии:
- проживание в доме принимающей семьи, арендованном доме, убежище.
- обитание в 30-километровой близости к линии фронта.
Как и где получить помощь
Прием заявок на денежную помощь осуществляется по электронной форме:
• г. Белозерское (Покровского района, Донецкой области) — форма регистрации;
• г. Чугуев (Чугуевского района, Харьковской области) — форма регистрации.
"После заполнения вышеуказанной формы в случае соответствия критериям уязвимости, требованиям программы и отбора с вами свяжутся специалисты и пригласят на регистрацию, где Вам необходимо будет подтвердить указанные критерии уязвимости. После достижения лимита формы будут автоматически закрыты", — резюмировали на сайте.
Напомним, ранее Телеграф писал о том, как лицам можно получить эвакуационные выплаты.