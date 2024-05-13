Сезон начался с заоблачных цен: в Украине уже начали продавать популярную ягоду

200 граммов можно приобрести за 50 грн

В Украине почти с середины апреля продают клубнику, цены на которую уже снизились. Однако в некоторых западных регионах уже появилась черешня по заоблачной цене.

В сети пользователи пишут, что 1 кг ягоды стоит от 250 до 300 грн. Также жалуются на раннее начало сезона.

В частности, в Ужгороде и Мукачево в 2024 году сезон черешен стартовал на три недели раньше обычных сроков. Украинцы говорят, что 200 грамм можно приобрести за 50 грн, а пластиковая коробка будет стоить 100 грн. То есть, 1 кг в среднем обойдется в 250-300 грн.

По словам аналитиков, в прошлом году первые черешни из теплых районов Закарпатья – Виноградовского, Береговского, Иршавского, Мукачевского – появлялись на рынках областного центра только в 20 числах мая.

Однако продажи ягоды уже начинаются, потому ожидается, что по всей стране ее будут массово продавать в конце весны. Но при солнечной и сухой погоде. Ведь в прошлом году большую часть урожая черешни уничтожили погодные условия, что привело к ее "космической цене".

Отметим, что на рынках Закарпатья цены на клубнику упали до 60–80 грн за килограмм. В других регионах средняя стоимость колеблется в пределах 100-130 грн\кг.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине снизилась цена на популярное мясо.