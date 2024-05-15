Появилась раньше на две недели и еще может подешеветь: сколько стоит популярная летняя ягода

Ее стоимость за год упала на 16%

На украинском рынке начали продавать сезонные ягоды, такие как клубнику и черешню. Сезон реализации последнего товара начался раньше прошлогоднего, и местами стоимость начинается от 75 гривен.

Как рассказала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" г. Львова для "Телеграфа", нынешний старт продаж украинской черешни значительно отличается от даты начала сезона прошлого года, которая приходилась на 30 мая. Причиной ранних продаж являются благоприятные погодные условия.

По ее словам, на рынке есть немалое предложение черешни и стоимость на нее упала, если сравнивать с прошлым годом. Сейчас товар отечественного производства можно приобрести на 16% дешевле, чем в прошлом году.

В то же время, на рынке "Шувар" стоимость ягоды составляет 75-120 гривен за килограмм.

Она добавляет, что на украинском рынке потихоньку появляются партии раннего сорта черешни и продавцы ожидают будущего качественного снабжения ягоды, если погода останется комфортной для выращивания. Поэтому есть вероятность снижения цен на этот товар.

"В общем, черешневый сезон в Украине сегодня демонстрирует смесь преимуществ раннего старта и региональные вызовы в логистике, что может привести к разнообразным сценариям ценообразования и доступности продукции по мере развития сезона", — резюмировала Попович.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как за неделю изменились цены на популярные овощи и фрукты на украинском рынке.