Наполовину дешевше, ніж минулого року: в Україні стрімко дешевшає популярний овоч

Виробники не виключають, що продукт продовжуватиме дешевшати

Разом із цінами на полуницю в Україні падає вартість популярного овочу. Сьогоднішня ціна набагато дешевша, ніж рік тому.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit. Йдеться про тепличний огірок, вартість якого не перевищує 60 гривень за кілограм.

Сьогодні тепличні комбінати України відвантажують огірки за 20–60 гривень за кілограм. А це на 28% дешевше, ніж наприкінці минулого робочого тижня. Причин падіння цін на огірок кілька.

Головна їх — сезонне збільшення пропозиції продукції в умовах низького попиту. Річ у тому, що вибірки огірка в комбінатах були стабільними та врожай вийшов добрим. Через це пропозиція суттєво зросла.

Але попит на цей овоч знизився ще минулого тижня. Як наслідок, продавці змушені були знижувати ціни, щоб залучити покупців і швидше продати продукцію. Інакше огірок просто накопичувався б на складах і псувався.

Варто зазначити, що сьогодні тепличний огірок в Україні коштує в середньому на 57% дешевше, ніж у середині травня 2023 року. Виробники не виключають, що тепличні огірки продовжуватимуть дешевшати, якщо темпи збуту та попит на них не збільшиться.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні дорожчає суниця. При цьому її нинішня ціна майже в половину дешевша, ніж у травні минулого року.