Будем платить на 40 гривен меньше: в Украине упали цены на популярный овощ

Озвучены актуальные цены

В мае в Украине изменились цены на некоторые продукты, в том числе и помидоры. Стали известны цены на этот популярный овощ в крупных супермаркетах.

По данным портала Минфин, в последние несколько месяцев стоимость этого товара не была стабильной. Напротив, наблюдались ценовые "качели", и только в апреле цена начала значительно падать.

Один из видов помидоров подешевел в период с апреля по май практически на 40 гривен. Стоит добавить, что аналогичная ситуация наблюдалась в мае прошлого года. Тогда также за месяц случился значительный перепад цен.

Так, красные помидоры сейчас продают по цене 86,30 гривны за один килограмм. Месяцем ранее овощ стоил 106,77. Таким образом, разница в цене составляет 20,47.

Розовые помидоры за последний месяц подешевели со 135 гривен до 99,90. То есть, с апреля по май овощ упал в цене на 35,10.

Больше всего изменилась цена на помидоры сливка. В прошлом месяце они стоили 145,85 грн, а в мае — 107,45. Таким образом, помидоры стали дешевле на 38,40.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине в мае изменились цены на яйца. Озвучены актуальные цены в магазинах на этот продукт.