Майже догнали Штати: Україна піднялася у світовому рейтингу свободи слова одразу на 18 щаблів

Попри війну з Росією

Одразу на 18 пунктів: Україна піднялася в міжнародному рейтингу свободи слова за версією недержавної організації захисту прав людини "Репортери без кордонів". Порівняно з минулим роком, наша країна піднялася з 79-го місця на 61.

Відповідний Індекс свободи слова оприлюднений на сайті організації. При цьому зазначається, що нищівного впливу на свободу слова в Україні завдає повномасштабна війна.

"Війна, розпочата Росією 24 лютого 2022 року, ставить під загрозу виживання українських ЗМІ. У цій "інформаційній війні" Україна знаходиться на передовій протидії експансії кремлівської системи пропаганди", — йдеться в повідомленні.

Очолили світовий рейтинг Норвегія, Данія, Швеція, Нідерланди, Фінляндія, Естонія, Португалія та Ірландія. Ці країни стали Топ-8 за свободою слова. Вони єдині, які продемонстрували "добрі" показники. Зазначимо, що минулоріч до топів належала і Литва, яка цього року опустилася з 7-го місця на 13-те.

Оцінку "Задовільно" отримали 33 країни. Здебільшого, це країни Західної та Центральної Європи, а також Литва та Латвія, Канада, Австралія, Тайвань, Південна Африка, Молдова та інші.

"Проблематичною" назвали ситуацію зі свободою слова у 50 країнах. Примітно, що США, які колись, як зазначає видання, були взірцем цього рейтингу, зайняли 55 місце (опустилися на 10 пунктів порівняно з минулим роком) і знаходяться в одній категорії з Україною, яка, нагадаємо, на 61 місці.

У 49 країнах світу ситуацію назвали "складною", а от "дуже серйозною" у 36 країнах. Це більшість країн Азії, зокрема Китай, Індія, КНДР, Азербайджан, а також Росія і Білорусь. Якимось дивом Росія піднялася на два щаблі рейтингу, а Білорусь опустилася одразу на 10 сходинок.

Останні місця у рейтингу свободи слова посіли "друзі" РФ: Іран, КНДР, Афганістан, Сирія та Еритрея.

Докладніше про ситуацію в Україні

Як зазначають "Репортери без кордонів", український медіаландшафт різноманітний, але частково залишається під контролем олігархів, які володіють більшістю національних телеканалів. Держава також стала центральним медіа-актором після російського вторгнення в лютому 2022 року.

Медіа-сектор несе на собі основний тягар впливу російського вторгнення, що порушує роботу редакцій і навіть ставить під загрозу їхнє економічне виживання. На територіях, що знаходяться під контролем Росії – Криму, анексованому у 2014 році, разом із Донбасом і територіями, окупованими російською армією у 2022 році – українські ЗМІ замовчуються та замінюються кремлівською пропагандою.

Разом з цим, за даними організації, протистояння з Росією, яке тривало і до повномасштабного вторгнення, отруює "інформаційний клімат" в Україні. Так, указом президента України були заблоковані ЗМІ, що вважаються прокремлівськими та було обмежено доступ до російських соціальних мереж, що, хоч в логічно в умовах сьогодення, однак вважається порушенням свободи слова.

Після повномасштабного вторгнення, Росія цілеспрямовано атакувала журналістів, ЗМІ та телекомунікаційну інфраструктуру, щоб перешкодити українському населенню отримати доступ до незалежних новин та інформації.

Економічний контекст

Російське вторгнення послабило українську економіку та спричинило втрату ЗМІ багатьох передплатників і рекламодавців. Як наслідок, кілька сотень редакцій були змушені закритися, а інші скоротили свою діяльність і тимчасово звільнили своїх співробітників без збереження заробітної плати. Місцеві та друковані ЗМІ найбільше постраждали від цих викликів.

Соціокультурний контекст

Також війна кардинально змінила роботу журналістів та сюжети, які вони висвітлюють. Російські напади по всій країні перетворили їх усіх на військових репортерів. Однак українські ЗМІ продовжують висвітлювати соціальні теми та відігравати важливу роль у викритті корупції в еліті країни, попри тиск, зазначають в організації "Репортери без кордонів".

Безпека

Щодо безпеки журналістів, то в умовах повномасштабної війни говорити про неї складно. Після російського вторгнення в лютому 2022 року, безпека журналістів опинилася під загрозою як ніколи. Іноді їх навмисно обстрілюють військові, попри те, що вони демонструють свої посвідчення "Преса", і список поранених або вбитих репортерів і ЗМІ, які сильно постраждали від ударів росіян, продовжує зростати.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що під час повторного обстрілу в Запоріжжі було поранено журналістів. Працівники ЗМІ фільмували наслідки попередньої атаки росіян та потрапили під повторний удар.