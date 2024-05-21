Не только недостоверные данные: 5 причин, почему пенсии могут быть отменены

Это предусмотрено законом

Есть пожилые лица, которые не имеют права на пенсию или могут лишиться ее. В эти правила относятся ложные данные в документах, пребывание пенсионера за границей, признание лица пропавшим без вести, неиспользование пенсии в течение шести месяцев и т.д.

Как говорится в законопроекте "О внесении изменений в некоторые законы Украины о пропорциональном исчислении страхового стажа лицам, работавшим за пределами Украины", эти правила действуют на украинцев, если даже они имеют достаточное количество трудового стажа и соблюдают все законодательные нормы. Существует 5 главных правил, по которым могут прекратить выплату пенсии.

Согласно законопроекту, пенсию могут забрать в следующих случаях:

если пенсия была назначена из документов, содержащих недостоверные сведения;

в случае пребывания пенсионера за границей в течение всего времени;

если лицо признано пропавшим без вести;

если в течение шести месяцев подряд пенсионер не забирал свою пенсию на почте или в течение полугода деньги не снимались с пенсионной банковской карты;

если получатели пенсии не прошли физическую идентификацию в соответствии с законодательством.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинцы могут остаться без половины пенсии. Такое решение принимается судом.