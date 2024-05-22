Завтрак стал дороже: популярный мясной продукт вырос в цене почти на 50 гривен

Ниже 129 гривен за 400 граммов не найти

В Украине в течение апреля-мая выросло в цене не только популярное мясо, но и вареная колбаса. Самая большая стоимость составляет 414 гривен за килограмм.

Согласно данным портала Минфин, есть одна марка колбасы, стоимость которой осталась неизменной. Однако максимальная цифра, на сколько удорожала определенная продукция, составляет в среднем 47,15 гривны.

"Колбаса вареная Алан докторская" в среднем стоит 367,86 гривны за кило и по максимальной стоимости ее можно приобрести в Novus — 414 гривны.

Месяцем ранее ее средний ценник составлял 320,71 грн, что на 47,15 грн дешевле.

"Колбаса вареная Алан молочная" в украинских супермаркетах в среднем предлагается к продаже в 133,03 гривны за 400 граммов. Самое дорогое предложение товара есть в Metro — 137,05 гривны.

В апреле она стоила в среднем 125,11 гривны, что на 11,94 гривны ниже, чем в мае.

Средняя цена на "колбаса вареная Ашан молочная" зафиксировалась на уровне 299 гривны.

По сравнению с прошлым месяцем стоимость не изменилась.

"Колбаса вареная Глобино докторская" в мае в среднем стоит 281,10 гривны.

Месяцем ранее ее стоимость составляла 249,67 грн, что на 31,43 грн меньше.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине растут цены на один борщевый овощ.