Погода порадует, а цены на шашлык – нет: на сколько подорожал популярный вид мяса в Украине.

Пикник выйдет дороже

В апреле-мае популярные продукты в Украине продолжают дорожать. Стоимость свинины также поднялась, однако цена на некоторые части этого мяса стабилизировалась.

По данным портала Минфин, больше всего в этот период подорожала свинина шашлык. Также заметно выросла в цене свинина ошейок и лопатки.

Цены на свинину в магазинах

Средняя стоимость грудинки свинины составляет 161,30 гривны и самое дешевое предложение можно приобрести у Novus. Месяцем ранее ее стоимость была 161,90 гривен за кило, что на 70 гривен больше. То есть в мае она подешевела.

Цена на свинину лопатку зафиксировалась в среднем на отметке 172,86 гривны за кило. В апреле она обошлась в 161,75 гривны. Удорожание произошло на 11,11 гривны.

Свинина ошейок в настоящее время в среднем стоит 242,95 гривны за 1 килограмм. Самая низкая цена имеется в Novus, 194,99 гривны, а самая высокая в Megamarket – 265,00 гривны. В апреле стоимость составляла 236,63 гривны. Стоимость поднялась на 6,32 грн.

В украинских магазинах свинина подбрюшина стоит в среднем 172,63 гривны за килограмм. Самое дешевое предложение есть у Auchan — 164,90 гривны. Месяцем раньше ее можно было приобрести за 169,08 гривны. Удорожание произошло на 3,55 гривны.

Свинина ребра в настоящее время в среднем стоит 179,63 гривны и самая низкая их цена есть у Auchan — 160,90 гривны. В апреле ребра были дешевле на 2,1 гривны — 177,53 гривны.

А вот свинина ошеек отличилась больше всего, ведь в мае ее средняя стоимость составляет 241,23 гривны за кило, а в апреле ее можно было купить за 194,05. То есть цена поднялась на 47,18 гривны и сейчас самый дешевый товар можно найти в Megamarket — 220 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Украине дорожает вареная колбаса.