Магазины обновили цены: на сколько подешевели или подорожали популярные хлебобулочные изделия

Местами стоимость увеличилась всего на 90 копеек

В течение апреля-мая на украинском рынке продолжают изменяться цены на популярные продукты. Одним из таких товаров является батон и лаваш.

Больше всего стоимость упала на один вид лаваша, согласно данным сайта Минфин. А вот батон только дорожал, хотя несущественно.

Стоимость лаваша в украинских супермаркетах

За 230 граммов лаваша "Кавказский" украинцу нужно заплатить, в среднем, 23,30 гривны. Месяцем ранее он стоил 23,83 гривны. То есть, он в мае подешевел на 0,53 гривны.

Цена за 230 граммов лаваша "Персидский" уменьшилась на 1,74 гривны по сравнению с прошлым месяцем (25,39 гривны) и сейчас в среднем составляет 23,65 гривны.

Цены на батон в Украине

450 граммов нарезного батона "Румянец" нарезка стоит сейчас, в среднем, 24,40 гривны, что на 0,09 гривны дороже, чем в апреле текущего года. В прошлом месяце стоимость составляла 24,31 гривны.

Стоимость 500 граммов нарезанного кусочками батона "Киевская нарезная нарезка" составляет 27,10 гривны. В прошлом месяце на него ценник стоял 26,20 грн и стоил на 0,90 грн дешевле.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как изменится стоимость большинства популярных продуктов в Украине в июне.