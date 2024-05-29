Щомісяця по 8 тис грн: деяким студентам виплачуватиметься грошова допомога

Заявку можна подати онлайн

Студентам технічних спеціальностей благодійна організація "Благодійний фонд імені Олени Миколаївни Борщ" виплачуватиме грошову допомогу у вигляді стипендії. Її розмір складає 8 тисяч гривень.

Як мовиться на сайті організації, це нарахування передбачено студентам технічних спеціальностей, які мешкають на підконтрольній території, мають скрутне фінансове положення і продовжують навчатись у вищих навчальних закладах України. Допомога надходитиме щомісяця.

Є певні умови для нарахування допомоги, а саме:

вона надається лише найкращим студентам 1-4 курсів;

враховуються особисті обставини студента.

Варто зауважити, що кількість стипендій обмежена.

Заявки на виплату будуть прийматись з 25 червня до 15 липня 2024 року і їх треба заповнити в онлайн-форматі на сайті.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців передбачена виплата допомоги на лікування та реабілітацію.