Щомісяця по 8 тис грн: деяким студентам виплачуватиметься грошова допомога
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Заявку можна подати онлайн
Студентам технічних спеціальностей благодійна організація "Благодійний фонд імені Олени Миколаївни Борщ" виплачуватиме грошову допомогу у вигляді стипендії. Її розмір складає 8 тисяч гривень.
Як мовиться на сайті організації, це нарахування передбачено студентам технічних спеціальностей, які мешкають на підконтрольній території, мають скрутне фінансове положення і продовжують навчатись у вищих навчальних закладах України. Допомога надходитиме щомісяця.
Є певні умови для нарахування допомоги, а саме:
- вона надається лише найкращим студентам 1-4 курсів;
- враховуються особисті обставини студента.
Варто зауважити, що кількість стипендій обмежена.
Заявки на виплату будуть прийматись з 25 червня до 15 липня 2024 року і їх треба заповнити в онлайн-форматі на сайті.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців передбачена виплата допомоги на лікування та реабілітацію.