Ежемесячно по 8 тыс грн: некоторым студентам будет выплачиваться денежная помощь

Заявку можно подать онлайн

Студентам технических специальностей благотворительная организация "Благотворительный фонд имени Елены Николаевны Борщ" будет выплачивать помощь в виде стипендии. Ее размер составляет 8 тысяч гривен.

Как говорится на сайте организации, это начисление предусмотрено студентам технических специальностей, которые проживают на подконтрольной территории, имеют тяжелое финансовое положение и продолжают учиться в высших учебных заведениях Украины. Помощь будет поступать ежемесячно.

Есть определенные условия для начисления помощи, а именно:

она предоставляется только лучшим студентам 1-4 курсов;

учитываются личные происшествия студента.

Следует заметить, что количество стипендий ограничено.

Заявки на выплату будут приниматься с 25 июня по 15 июля 2024 года и их нужно заполнить в онлайн-формате на сайте.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому из украинцев предусмотрена выплата помощи на лечение и реабилитацию.