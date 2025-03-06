Як українських заробітчан нещадно грабували на московських вокзалах: прочитайте спогад із 90-х

Трудівники, які поверталися додому після місяців важкої роботи, втрачали всі зароблені гроші під загрозою ножа, а правоохоронні органи виявлялися безсилими у боротьбі з цією системою.

Наприкінці 90-х років минулого століття Росія стала місцем притягання для багатьох українців, які приїжджали на заробітки. Однак їхнє життя було сповнене безправ’ям та експлуатацією.

Одним із найяскравіших прикладів такого свавілля став рекет на Київському залізничному вокзалі Москви. Такою історією поділився полковник Віктор Тимошенко.

Українські заробітчани: життя під рекетом

Українські робітники, які прибувають до Москви, часто стикалися із беззаконним зверненням. Роботодавці, які стояли на перонах вокзалів, відвозили їх у невідомому напрямку без будь-яких гарантій чи соціальних прав. Закони не захищали українців, і вони часто опинялися у рабських умовах. Наприклад, будівельну бригаду з Івано-Франківської області було заарештовано після завершення роботи вдома багатого чиновника в Підмосков’ї через відсутність реєстрації, яку неможливо було отримати через корумповану систему.

Рекет на Київському Вокзалі

Один з очевидців став свідком того, як група українських заробітчан, які поверталися додому після довгих місяців роботи, була оточена місцевими рекетирами. Ці молоді люди у спортивних костюмах та легких куртках не пускали українців у вагон, вимагаючи грошей. Навколо них стояла зла, наполеглива людина з ножем, повторюючи погрози з кримінального світу. Коли деякі заробітчани почали розривати підкладки одягу, де були зашиті їхні заробітки, рекетири звернули увагу на очевидця. Він був змушений відступити і звернутися по допомогу до міліції, але поїзд пішов, а гроші залишилися у рекетирів.

Наслідки та реакція

За словами полковника, після цього інциденту він звернувся до посольства України у Москві, де розповів про ситуацію дипломату. Той поділився схожою історією, як український генерал міліції став жертвою рекету у вагоні потяга. Такі випадки демонструють рівень свавілля та корупції, що існував на той час на Київському вокзалі.

Міліція була добре обізнана про рекетирів, що діяли на її території, і періодично затримувала деяких із них, відправляючи за ґрати. Наприклад, у першому півріччі 1997 року на Київському вокзалі Москви було затримано 25 груп, які збирали данину з тих, хто від’їжджав. Однак частину з них доводилося відпускати, оскільки навіть за наявності прямих доказів злочину злякані жертви відмовлялися писати офіційні заяви, що унеможливлювало притягнення бандитів до відповідальності за законом.

Ця історія — лише один із багатьох прикладів того, як українські заробітчани стикалися з рекетом та експлуатацією в Росії наприкінці 90-х років. Вона наголошує на необхідності захисту прав мігрантів та боротьби з корупцією та організованою злочинністю.

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