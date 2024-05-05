Не всі ВПО можуть розраховувати на виплати у травні: хто може чекати на допомогу

30 квітня було останнім днем подання заявок на продовження допомоги

У травні 2024 року деякі українці зі статусом внутрішньопереміщеної особи (ВПО) залишилися без виплат, адже не пройшли ідентифікацію. Тим, хто її пройшов, продовжать виплати.

Варто нагадати, що 30 квітня було останнім днем подання заявок на продовження допомоги. У разі схвалення виплат їх мали нарахувати з 1 березня. Виплати нараховуються 15 та 28 числа кожного місяця.

Хто може отримати виплати:

люди з інвалідністю ІІІ групи, середньомісячний сукупний дохід яких на одного отримувача у такій сім’ї не перевищує 9444 гривень;

особи віком від 55 років, які зареєструвалися в центрі зайнятості;

особи до 23 років, які навчаються в установах професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти; особи, у яких житлове приміщення знищено чи пошкоджено (до непридатного до проживання);

сім’я, що складається лише з непрацездатних осіб; діти, влаштовані у ній патронатного вихователя;

патронатні вихователі;

діти, тимчасово влаштовані сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

важкохворі особи;

особи, які доглядають дитину віком до трьох років.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, кому із пенсіонерів в Україні не зарахують до 10 років стажу.