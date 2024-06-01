Гра "на підвищення" триватиме: яким буде курс долара на початку червня

1 червня в середньому курс долара в українських банках складає 40,50 грн (купівля) та 41,10 (продаж)

На курс долара у червні можуть вплинути три фактори, а на вихідних у більшості обмінників ціна на американську валюту становитиме до 41,35 гривень за долар. При цьому різниця між купівлею та продажем у різних містах може відчутно відрізнятися.

"Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній цієї суботи та неділі буде в межах коридору: прийом від 40,30 до 40,80 гривень і продаж від 40,95 до 41,35 гривень", — йдеться у прогнозі аналітика Олексія Козирева для "Мінфіну" ".

Він зазначає, що в умовах нестійкої ситуації на міжбанку та певної успішної гри "на підвищення" на готівковому ринку, банки та обмінники фінкомпаній цього тижня збільшили різницю між ціною купівлі та продажу долара. Таку тактику гри "на випередження" вони збережуть і у вихідні.

"І якщо населення продовжить скуповувати валюту надто "дорого", обмінники на цьому максимально зароблятимуть до скорочення реального платоспроможного попиту на готівкову валюту", — пояснює Козирєв.

Різниця між купівлею та продажем долара у більшості обмінників складе від 20 до 35 копійок. У деяких вона може сягати 1 гривні та навіть вище. Гра "на підвищення", яка спостерігалася практично весь цей тиждень, триватиме, зазначає аналітик. При цьому в різних областях різниця між купівлею та продажем долара може відчутно різнитися.

Курс долара в Україні станом на 1 червня

За даними порталу Мінфін, у суботу, 1 червня, середній курс долара в українських банках становить 40,50 грн (купівля) та 41,10 (продаж). Готівковий курс — 40,98 (купівля) та 41,10 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 40,50 грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, що до кінця поточного року в Україні курс долара може становити 42 гривні, хоча раніше експерти прогнозували 39 гривень. Вони змінили свою думку через нові підходи Національного банку до управління валютним курсом.