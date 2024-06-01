Игра "на повышение" продолжится: каким будет курс доллара в начале июня

1 июня в среднем курс доллара в украинских банках составляет 40,50 грн (покупка) и 41,10 (продажа)

На курс доллара в июне могут повлиять три фактора, а на выходных в большинстве обменников цена на американскую валюту составит до 41,35 гривен за доллар. При этом разница между покупкой и продажей в разных городах может ощутимо отличаться.

"Курс доллара в большинстве обменников финкомпаний в эти субботу и воскресенье будет в пределах коридора: прием от 40,30 до 40,80 гривен и продажа от 40,95 до 41,35 гривен", — говорится в прогнозе аналитика Алексея Козырева для "Минфина".

Он отмечает, что в условиях неустойчивой ситуации на межбанке и определенной успешной игры "на повышение" на наличном рынке, банки и обменники финкомпаний на этой неделе увеличили разницу между ценой покупки и продажи доллара. Такую тактику они сохранят и в выходные, "на опережение".

"И если население продолжит скупать валюту "задорого", обменники будут на этом максимально зарабатывать до сокращения реального платежеспособного спроса на наличную валюту", — поясняет Козырев.

Разница между покупкой и продажей доллара в большинстве обменников составит от 20 до 35 копеек. В некоторых она может достигать 1 гривны и даже выше. Игра "на повышение", которая наблюдалась практически всю эту неделю, продолжится, отмечает аналитик. При этом в разных областях разница между покупкой и продажей доллара может ощутимо разниться.

Курс доллара в Украине по состоянию на 1 июня

По данным портала Минфин, в субботу, 1 июня, средний курс доллара в украинских банках составляет 40,50 грн (покупка) и 41,10 (продажа). Наличный курс — 40,98 (покупка) и 41,10 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 40,50 грн.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что до конца текущего года в Украине курс доллара может составить 42 гривны, хотя ранее эксперты прогнозировали 39 гривен. Они изменили свое мнение из-за новых подходов Национального банка к управлению валютным курсом.