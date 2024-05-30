Долар перевалив за 40 і крокує далі: чому так сталось і що буде з курсом

Курс долара вже кілька днів тримається на рівні вище 40 гривень. Що відбувається і коли це закінчиться

Курс долара впевнено "пробив" позначку 40. Вище 40 гривень за долар тримаються як обмінний, так і офіційний курси. На чорному ринку долар і взагалі продають більш ніж за 41 гривню. Що трапилось і до яких позначок дійде курс валют?

Неспокійно як на готівковому, так і на безготівковому ринках. На міжбанку покупців долара більше ніж продавців. То ж курс зростає і тут. У п'ятницю, 24 травня, негативне сальдо клієнтських операцій на міжбанку досягло максимумів з початку жовтня минулого року – 285,5 млн доларів. Лише за добу клієнти банків викупили 500 млн доларів. Останній раз такий обсяг купили наприкінці грудня. На продаж клієнти банків виставили 214,5 млн доларів. Це трохи вище за середньодобові продажі травня.

Якщо купляють більше, ніж продають, то як сходиться баланс? "Суму визначив не ринок, а НБУ — провівши під це валютну інтервенцію. Минулого тижня інтервенції НБУ склали 684 мільйони доларів, і виходить, що левова частка припала на п’ятницю", — сказав "Бізнес-Телеграфу" експерт Андрій Шевчишин.

Валюту на міжбанку купляють для різних цілей. Тут і засекречені військові потреби, і суто бізнесові. "Схоже, що на попит на іноземну валюту починає впливати останній етап лібералізації ринку для бізнесу, запроваджений Нацбанком на початку місяця", – ділиться з "Бізнес-Телеграфом" думками керівник аналітичного відділу ІК Concorde Capital Олександр Паращій.

Додайте складну економічну ситуацію та погіршення торговельного балансу України. Експорт зернових поступово виснажується. А от імпорт електроенергії б’є рекорди і буде лише зростати. Україна веде перемовини про максимізацію обсягів можливого імпорту електроенергії з країн ЄС для компенсації потужностей, знищених внаслідок російських атак.

З огляду на останні події переглянули свої курсові прогнози інвестиційні компанії. Dragon Capital зберігає прогноз зростання ВВП у 2024 році на рівні 4,0%, але очікує контрольоване зростання курсу долара до 42 до кінця року.

Що про 42 гривні за долар думають інші експерти? "Все буде залежати від НБУ. Якщо прибрати НБУ, то тиск на гривню буде продовжуватись, — сказав "Бізнес-Телеграфу" Андрій Шевчишин. — Але саме Нацбанк виступає силою, яка стримує, та іноді штовхає".

НБУ має чимало доларів в резервах. То чому ж він не продає валюту на міжбанку для стримання курсу? "За моїми оцінками, до середини квітня власний прогноз НБУ був десь в районі 39 за долар, тоді як тепер від вже десь 40,2 (мова про середній курс на 2024 рік. — БТ.). Відповідно, Нацбанк спокійно дає своєму прогнозу здійснитися, — резюмує Олександр Паращій. — Щодо курсу євро, то він обов’язково перетне позначку 44 гривні найближчим часом. Але не впевнений, що це може статися завтра чи післязавтра".

"Ніяких соціально-політичних, військових чи фундаментальних економічних причин для послаблення гривні немає", — впевнений економіст Віталій Шапран. У 2019—2021 роках він входив до ради НБУ. "Весь тягар відповідальності за те, що зараз відбувається на валютному ринку, лежить на НБУ, — запевняє Шапран "Бізнес-Телеграф". — Курс буде таким, яким хоче НБУ".

За прогнозом МВФ середньорічний курс долара у 2024 році очікується на рівні 41 грн. І щоб на нього вийти наприкінці року, курс має зрости приблизно до 43 грн. Чи це буде так? Поки є лише прогноз від Dragon Capital 42 грн за доллар на кінець року.