Прибавка за выслугу лет для военных: от чего зависит размер и кому она выплачивается

Сумма зависит от одного фактора

В месячное денежное обеспечение военного входят дополнительные начисления, в том числе надбавка за выслугу лет. Ее размер зависит от продолжительности службы бойца.

Надбавка за выслугу лет является дополнительным вознаграждением и ее размер рассчитывается по зарплате и званию. Об этом говорится в постановлении "О денежном обеспечении военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава и некоторых других лиц", передает Окна.

Суммы надбавок за выслугу лет и кому они предусмотрены

Есть фиксированные размеры вознаграждений:

1-5 лет службы – 25%;

5-10 лет службы – 30%;

10-15 лет службы – 35%;

15-20 лет службы – 40%;

20-25 лет службы – 45%;

25+ лет службы – 50%.

На эту надбавку рассчитывают те, кто служат в:

армейских частях МОУ и МВД (это ВСУ, ГНСУ, НГУ, СБУ, СВР и другие);

служили в советской армии/формировании ВМС бывшего СССР;

органах МВД;

служили в Вооруженных Силах или формах безопасности СНГ.

служили в резерве во время АТО/ООС;

Кроме того, вознаграждение получат те, кто находился в плену или были заложниками, если в плен потравили не добровольно.

"Военная служба на доплаты за выслугу лет может учитываться кратно. То есть месяц службы учитывается за два или три. Так учитывается служба участников боевых действий, ликвидаторов аварии на ЧАЭС, исполнителей тайных операций. А также тем, кто служил на атомных подлодках, в реактивной авиации, пилотам и т.д", — резюмировали в издании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каковы размеры окладов по воинскому званию.