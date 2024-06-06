Про глибоке зміцнення гривні і не йдеться: яким буде курс долара в червні

На американську валюту певним чином впливають настрої населення, що своєю чергою погіршились через підвищення тарифів та пришвидшенням інфляції

У червні вартість на долар коливатиметься в межах 40-41 гривні. Від курсу гривні не варто очікувати на зміцнення, однак і сильного знецінення також не прогнозується.

За словами Анни Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, передає Фокус, коли в країни на хронічному рівні немає торговельного та помірного від'ємного платіжного балансу, то прогнозувати подальше зміцнення гривні важко. Це пояснюється економічною ситуацією.

"Але й значної девальвації очікувати не варто, оскільки НБУ продовжує дотримуватися стратегії курсової стабільності, яка зараз знову отримує додаткову вагу у якості стабілізаційного якоря. Підвищення тарифів на електрику, очікуване прискорення інфляції у другій половині року, посилення відключень чинять доволі сильний психологічний тиск на суспільство. За таких умов важливо зберігати осередки стабільності", — пояснила вона.

За її прогнозом, найближчими тижнями курс долара коливатиметься в коридорі 40,0-41,0 гривні. Він буде реагувати на зміни котирувань на ВРУ і на новинне тло. Водночас на міжбанку протягом червня торги також відбуватимуться здебільшого в коридорі 40,0-41,0 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Національний банк України переходить на нові межі коливання курсу американської валюти. Експерт прогнозував, наскільки може вирости долар у червні.