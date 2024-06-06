О глубоком укреплении гривны и речь не идет: каким будет курс доллара в июне

На американскую валюту определенным образом влияют настроения населения, которые в свою очередь ухудшились из-за повышения тарифов и ускорения инфляции

В июне стоимость доллара будет колебаться в пределах 40-41 гривны. От курса гривны не стоит ожидать укрепления, однако и сильного обесценивания также не прогнозируется.

По словам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Unex Bank, передает Фокус, когда у страны на хроническом уровне нет торгового и умеренного отрицательного платежного баланса, то прогнозировать дальнейшее укрепление гривны сложно. Это объясняется экономической ситуацией.

"Но и значительной девальвации ожидать не стоит, поскольку НБУ продолжает придерживаться стратегии курсовой стабильности, которая сейчас снова получает дополнительный вес в качестве стабилизационного якоря. Повышение тарифов на электричество, ожидаемое ускорение инфляции во второй половине года, усиление отключений оказывают довольно сильное психологическое давление на общество. При таких условиях важно сохранять очаги стабильности", — пояснила она.

По ее прогнозу, в ближайшие недели курс доллара будет колебаться в коридоре 40,0-41,0 гривны. Он будет реагировать на изменения котировок на ВРУ и новостной фон. В то же время на межбанке в течение июня торги также пройдут в основном в коридоре 40,0-41,0 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Национальный банк Украины переходит на новые пределы колебания курса американской валюты. Эксперт прогнозировал, насколько может вырасти доллар в июне.