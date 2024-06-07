Курс валют у Києві: чи варто купувати долар зараз
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Євро повільно дорожчає
Українська гривня не може сильно зміцнитися. Курс долара коливається в межах 40-41 гривні, але конкретного здешевшання не варто чекати.
Інші іноземні валюти теж скачуть. "Телеграф" розглянув актуальний курс у Києві.
На 7 червня Національний банк України встановив офіційний курс валют наступним чином:
Долар США (USD): 40,15 грн
Євро (EUR): 43,62 грн
Злотий (PLN): 10,14 грн
Канадський долар (CAD): 29,31 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,04 грн
Ціна в обмінниках
Середній курс між середнім продажем та покупкою валют на готівковому ринку України становить:
Долар США (USD): 40,65 грн
Євро (EUR): 44,31 грн
Злотий (PLN): 10,25 грн
Канадський долар (CAD): 29,74 грн
Швейцарський франк (CHF): 45,69 грн
Оптимальний курс (всі пропозиції купівлі та продажу на чорному ринку) долара за добу піднявся майже на десяток копійок.
Купівля: 40,60 грн
Продаж: 40,71 грн
Раніше "Телеграф" писав, на скільки може здорожчати долар та коли. Національний банк України працює в режимі керованої гнучкості курсу і сам визначає, де йому зафіксуватись.